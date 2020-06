De nombreux dégâts au marché Missèbo ce mercredi

Grand incendie ce mercredi 24 juin 2020 au marché Missèbo de Cotonou aux environs de 07 heures. Une bonne partie des hangars et boutiques avec des marchandises a été consumée par les flammes.

Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Selon certains usagers des lieux, la partie du marché consumée par les flammes est majoritairement habitée par des toxicomanes. Ces derniers pourraient être la cause de l’incendie.

Les flammes ont été maîtrisées grâce aux sapeurs-pompiers.

Le marché de Missèbo est dominé par les Nigérians (Ibo), spécialisés dans le commerce de friperie.

