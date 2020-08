De l’eau potable pour les populations de Savalou

Savalou fête l’igname ce samedi 15 août 2020 avec de l’eau potable en abondance.Les populations de la ville de Savalou disposent désormais de l’eau potable en quantité et en qualité grâce à un nouveau système d’eau potable réalisé.

Le nouveau système d’alimentation en eau potable achevé et réceptionné le 29 juillet 2020 permet de satisfaire convenablement les besoins en eau potable de la ville de Savalou. Financé par le gouvernement a hauteur de 08 % et la SONEB 92 %, ce projet d’un coût global de 2,7 milliards de FCFA a permis la construction d’une nouvelle station comportant une bâche de reprise de 150 m3, une salle de traitement et de pompage, le raccordement des forages réalisés, tous dotés de générateurs d’énergie de secours. L’ensemble est raccordé au réseau existant par 20 Km de canalisations et équipements requis.

La ville de Savalou a été pendant longtemps confrontée à un phénomène de tarissement de sa source d’alimentation. Avec la réalisation dudit projet initié en 2018 par le Chef de l’Etat Patrice Talon en mesure d’urgence, les populations ont désormais accès à l’eau portable.

M.Augustin Sèdodè notable de Savalou s’est réjoui de la bonne pression et de la qualité de l’eau desservie. La disponibilité de l’eau potable fait le bonheur des populations de Savalou qui célèbrent la fête de l’igname ce samedi 15 août 2020.

