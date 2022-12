De adolescents initiés à l’entrepreneuriat

L’édition 2022 du Salon des Petits Entrepreneurs a démarré ce mercredi 28 décembre à l’hôtel Azalai de Cotonou. Cette initiative de l’organisation ‘’Global Actions’’ a été lancée par Mohamed Chabi Lafia du ministère des PME et de la Promotion de l’Emploi en présence des partenaires.

Préparer les plus jeunes à leurs futures responsabilités et les familiariser au monde des affaires. C’est l’objectif du salon 100 % ados organisé par ‘’Global Actions’’. Selon la présidente-fondatrice de l’organisation, le Salon des Petits Entrepreneurs (Sapen) est un programme d’éducation à l’entrepreneuriat et de développement de compétences dès l’adolescence. « Le programme nous permet de vous orienter en tant que jeunes vers les métiers auxquels vous aspirez et vous permettre d’aller découvrir ces métiers-là et vous rendre à l’évidence ou pas si c’est quelque chose que vous voulez véritablement », a expliqué Constance Genevée, Béninoise vivant à l’extérieur et très attachée à son pays. Les jeunes adolescents ont été accueillis au sein de différentes entreprises et organisations. A travers les stages, les enfants ont observé la pratique de leur métier et l’environnement professionnel.

Au Salon des Petits Entrepreneurs 2022, une exposition-vente de mise en situation permet aux adolescents d’incarner des rôles de business developer, assistant, chef d’entreprise etc. « Je suis contente de ces rôles que vous portez aujourd’hui. Je vous remercie pour ce sacrifice que vous faites parce que c’est un apprentissage même si on le fait de façon ludique », a affirmé la présidente-fondatrice de l’association ‘’Global Actions’’.

Ce salon 100 % ados au Bénin est soutenu par plusieurs partenaires dont le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur. « Notre slogan, c’est rassembler, contribuer et propulser. Tous les Béninois qui sont à l’extérieur et qui ont des initiatives au pays, nous avons le devoir d’être avec eux », a déclaré Romain Da Costa, président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur. Pour lui, c’est une bonne initiative qui permet aux enfants d’être initiés très tôt à la vie entrepreneuriale. « Si vous savez travailler avec vos mains, avec vos têtes, vous êtes des entrepreneurs. Le pays, demain vous appartient », a ajouté Romain Da Costa.

Au nom des entreprises partenaires du Sapen 2022, Hermione Guidibi a remercié les parents des enfants pour la confiance. Elle a invité les jeunes adolescents à donner le meilleur d’eux-mêmes. « Nous sommes en train de préparer l’avenir de notre Nation et l’initiative est très louable en ce sens que la Diaspora pense à ceux qui sont restés », a-t-elle indiqué

Procédant au lancement du Sapen 2022, le Conseiller technique à la promotion des PME Mohamed Chabi Lafia a souhaité que l’initiative soit pérenne. « Quand on parle d’entrepreneuriat on a tendance à penser que c’est à l’âge adulte qu’on peut commencer par entreprendre alors que pour ce qu’on a vu dans d’autres pays, l’entrepreneuriat commence dès le bas âge », a-t-il notifié. A l’en croire, Sapen est l’occasion pour les jeunes adolescents de commencer déjà par prendre leurs responsabilités sur le plan personnel mais également sur le plan professionnel.

Sapen 2022 se poursuit jusqu’au 29 décembre à l’hôtel Azalai de Cotonou avec des formations. L’évènement sera clôturé le 30 décembre avec quelques distinctions à l’endroit des jeunes adolescents (prix Sapen, prix du meilleur chiffre d’affaires, prix meilleur stratégique marketing).

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de la cérémonie

