De faux policiers à Cotonou, la police appelle à la vigilance

Deux individus se font passer pour des fonctionnaires de police à Cotonou, la capitale économique du Bénin. La police donne l’alerte et invite les populations à la vigilance. Le mode opératoire de ces hors-la-loi consiste à arrêter les motos, délivrer des reçus à leurs propriétaires, et leur demander d’aller payer au Trésor public. Juste après ces injonctions, ils disparaissent et emportent l’engin. Ils seraient très actifs dans le 12e arrondissement de Cotonou.

La police républicaine en alertant les populations sur le phénomène, les invite à la vigilance.

