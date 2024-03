Dandi Gnamou dresse les axes de son mandat

Élue présidente de la Haute Cour de Justice, vendredi 1er mars 2024, professeure Dandi Gnamou présente sa vision pour le mandat.

La nouvelle présidente de la Haute Cour de Justice a remercié, après son élection, tous ses collègues-juges qui ont porté leur choix sur sa personne lors du vote.

Dandi Gnamou a formulé également ses remerciements à l’endroit du Chef de l’État, du président de la Cour, aux membres de la Cour constitutionnelle et au bureau de l’Assemblée nationale. Elle rend grâce à Dieu sans qui « rien n’est possible ».

Dandi Gnamou place son mandat à la Cour constitutionnelle « sous le signe de l’espérance ».

Dans un entretien accordé à La Nation, à l’issue de son élection, vendredi 1er mars 2024, la nouvelle présidente a laissé entendre que la Haute Cour de Justice n’a pas donné jusque-là les garanties d’être une juridiction à même d’assurer l’impunité des membres de l’Exécutif.

Ceci n’est « pas du fait de ceux qui y sont mais surtout à cause du mécanisme qui est prévu dans la Constitution et dans la loi organique de l’institution. Ce mécanisme fait que la prise en compte de la place du politique dans le processus de mise en jeu de la responsabilité des membres de l’Exécutif est bien souvent altérée », a expliqué Dandi Gnamou.

La nouvelle présidente de la Haute Cour de Justice entend faire retrouver à la haute juridiction ses lettres de noblesse en matière de lutte contre l’impunité. « Cela passe par des réformes au niveau de cette haute juridiction et aussi un engagement politique fort. L’engagement politique ce n’est pas de l’apanage du juge. Mais les propositions de réforme, la sensibilisation à la nécessité de la réforme, la solidarité et la collégialité induites par une telle haute juridiction permettront effectivement de voir dans la Haute cour de Justice, cet espoir d’une réelle responsabilité et politique et pénale des dirigeants des différents ministères. Car, la démocratie implique la redevabilité qui passe par la mise en œuvre de sa responsabilité », a indiqué Dandi Gnamou à la même source.

