DEUX NON- ALIGNES

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que globalement, des funérailles législatives peu onéreuses sont en train d’être organisées pour mon Neveu Nazaire SADO, avec des plumes uniformes, dénonçant son parfait incivisme fiscal ; en tout respect des dernières volontés parlementaires, de celui qui voulait une loi contre les obsèques ruineuses, et était promoteur d’uniformes, certainement kaki, pour tous les fonctionnaires de l’Administration, comme solution contre la vie chère ...

Quant à son camarade également non- aligné du 8 janvier prochain, mon Neveu Hippolyte HAZOUMIN de Sèmè, accusé d’avoir violé sa secrétaire, il vient brillamment de démontrer devant le juge, que la consommation excessive de la came- pardon- de la canne à sucre, est mauvaise pour le raisonnement, en déclarant pour sa défense, qu’il culbutait la femme du pasteur avec l’accord du plein gré de celle -ci, depuis six mois ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que l’honorable HAZOUMIN aurait dû, à défaut de lire, se faire expliquer la loi régissant les relations entre employeurs et subordonnées, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

