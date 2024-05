DELIRES DE PANAFRICONS

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que la consommation du tramadol dur est déconseillé au Niger, où dans comme tout le Sahel il est dénommé "la drogue du djihadiste." Mais apparemment, les autorités Nigérienne ont laissé mon petit Neveu Kemi Seba, et sa vieille hirsute copine Yamba, en abuser avec certainement de l’oignon, pendant leur séjour actuel à Niamey en qualité de panafriCONS

Et voilà le premier dans ses délires, voir des légionnaires noirs Français entrainer des terroristes dans le Parc W que le Benin a en partage avec le Niger, et que ces derniers seront obligés de sortir des bois une fois formés, pour se présenter aux frontières avant d’attaquer Niamey ; c’est pourquoi Tchiani les maintient fermées…Quant à la Yamba, elle conclura ses élucubrations à elle, par une invite aux Béninois à élire son Kemi Président du Benin en 2026 …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que si c’est pour qu’un nigaud genre Kemi devienne Président du Benin, mêmes les Démocrates et le Clergé vont arrêter net leurs revendications de relecture du Code Electoral, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

