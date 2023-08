DEFORMES POUR …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que depuis une intense et quelque peu suspect activisme sur les réseaux sociaux à la veille de la dernière présidentielle de 2021, mon cousin Holo s’est fait plutôt rare sur les médias, jusqu’à ce Week end où, il a bien voulu se fendre d’une belle interview chez mes petits Neveux de Peace Fm, dont l’une des phrases les plus ressenties est " Les militaires ne sont pas formés pour diriger une République" …

Voilà qui est clair, même si le Professeur n’a pas indiqué l’adresse d’une école où on devra envoyer ces félons de militaires férus de putsch, et qui après leurs coups d’Etat et Transitions vont se déshabiller pour aller aux urnes diriger la République…

Mais vous tous, mes Neveux et Nièces qui avec vos 39 ans plus un jour, commencez à ricaner que les hauts juristes sont pourtant formés pour diriger les Cours Constitutionnelles, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

22 août 2023 par