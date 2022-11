Création d’une Société Civile Immobilière au port de Cotonou

Le gouvernement a autorisé mercredi 16 novembre 2022 en Conseil des ministres, la création de la Société Civile Immobilière du port de Cotonou.

En Conseil des ministres mercredi 16 novembre 2022, le gouvernement a approuvé la création par le Port autonome de Cotonou, de la Société Civile Immobilière. L’infrastructure s’inscrit dans le cadre des travaux de construction du Centre des Affaires Maritimes, prévu au Programme d’action du gouvernement (PAG). Le but visé selon le conseil des ministres, est d’accueillir l’ensemble des opérateurs portuaires dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté à leurs besoins.

A travers la construction de ce centre, le gouvernement entend améliorer la fluidité des opérations portuaires et la célérité d’enlèvement des marchandises ; regrouper sur un même site tous les acteurs opérant dans l’import-export sur la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus convenable pour l’ensemble des intervenants ;

désengorger le port de Cotonou et gagner de l’espace dans l’enceinte portuaire ; et enfin, accroître les capacités opérationnelles des terminaux.

