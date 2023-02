Cotonou, capitale de la sécurité transfrontalière et la mobilité pastorale

Cotonou accueille du 28 février au 1er mars 2023 des experts des pays du Golfe de Guinée. L’atelier régional sur le thème : « Quelles formes de coopération pour la sécurisation des espaces frontaliers et la gestion de la mobilité pastorale dans le nord des États du Golfe de Guinée ? » a été ouvert par le ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seïdou. C’est en présence de Madame Sylvia Hartleif, Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin ; de Antoine De Kamp, Représentant de l’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin et du Directeur général de Promédiation.

Passer en revue les grands enjeux liés à la sécurité transfrontalière et à la mobilité pastorale, échanger sur des réalités sociales et culturelles et proposer des solutions aux gouvernants dans la prise de décisions. Tels sont les objectifs du séminaire régional qui réunit les pays du Golfe de Guinée à Cotonou du 28 février au 1er mars 2023 autour du thème : « Quelles formes de coopération pour la sécurisation des espaces frontaliers et la gestion de la mobilité pastorale dans le nord des États du Golfe de Guinée ? »

Le séminaire se déroulant dans un contexte « marqué par des incursions régulières de groupes armés terroristes dans plusieurs pays du Golfe de Guinée avec une volonté affichée de conquête de leurs côtes », le ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seïdou a invité les participants à faire des propositions novatrices et bénéfiques pour toute la sous-région.

Pour le Représentant de l’Ambassadeur des Pays-Bas et l’Ambassadrice de l’Union européenne, le séminaire vient à point nommé pour aider à conter l’extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme dans la sous-région.

C’est dans cette perspective que le Directeur général de Promédiation a remercié l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin, les responsables de l’Initiative d’Accra et des organisations pastorales de leur appui à l’organisation dudit séminaire.

