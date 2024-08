Cotonou, capitale de la démocratie participative en Afrique

La 5ème édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 5) s’est ouverte à Cotonou, ce jeudi 08 août 2024, sous le thème « Citoyenneté et démocratie participative comme leviers de relance des territoires en Afrique, dans le contexte de crises géographiques, économiques et de transition ».

Plus de 800 participants venus de plus 30 pays du monde sont à Cotonou dans le cadre du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 5) qui se déroule du 08 au 10 août 2024.

Durant trois jours, les participants aborderont les sujets liés à la citoyenneté, à la démocratie participative et aux défis économiques et géopolitiques qui façonnent l’Afrique. L’enjeu du Forum, est de « montrer que la démocratie représentative progresse et doit être complétée par une démocratie participative permettant aux citoyens de participer au développement ».

Le Forum se déroule sous la présidence du Maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, président de l’Organisation Internationale de la Démocratie Participative (OIDP-Afrique).

A l’issue des assises, une feuille de route sera adoptée pour renforcer la coopération entre les villes et les collectivités territoriales africaines.

