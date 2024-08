Cotonou Ville Propre démarre dans les arrondissements

L’opération « Cotonou Ville Propre » a effectivement démarré ce samedi 24 août 2024 avec pour objectif de mieux lutter contre l’insalubrité, les formes de recolonisation des espaces libérés et la pollution sonore dans les 13 arrondissements de Cotonou. Elle est mise en œuvre par l’Ong Bénin Villes Propres en partenariat avec le gouvernement via le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en Charge du Développement Durable (MCVT), la Mairie de Cotonou et la Société de Gestion des Déchets Solides (SGDS SA).

‘’Cotonou Ville Propre’’ met en compétition les 13 arrondissements de la ville de Cotonou sur trois critères principaux : la salubrité, la libération des espaces publics et la gestion de la pollution sonore. Du 24 août au 21 septembre 2024, les populations des arrondissements seront évaluées sur leur capacité à maintenir leur milieu de vie propre, à éviter la recolonisation des espaces publics libérés et à réduire les nuisances sonores. Selon Kadirath-Lah Ahlin, Coordonnatrice de l’Ong Bénin Villes Propres, 39 sites insalubres ont été retenus à raison de 3 sites insalubres par arrondissement. Les équipes composées des superviseurs de la SGDS SA, un représentant de la mairie ou de l’Ong Bénin Villes Propres et un représentant de la direction départementale du Cadre de vie ont effectué la première descente sur les sites identifiés dans les arrondissements ce samedi 24 août. Avant la descente des équipes sur le terrain, les consignes ont été données lors d’une séance de rassemblement à la mairie de Cotonou.

Le balayage, le désherbage, l’enlèvement des déchets, les actions et moyens déployés par les élus locaux pour sensibiliser les populations, la gestion de la pollution sonore sont notés dans chaque arrondissement. « La particularité de ce concours c’est qu’on est allé au-delà de la salubrité. On s’intéresse aussi aux infractions relatives à la recolonisation des domaines publics. Les espaces ont été libérés mais depuis quelques moments on a constaté qu’il y a une certaine recolonisation dans la ville de Cotonou », a déclaré le Directeur départemental du Cadre de Vie du Littoral, Dr Attolou Rosaire. À l’en croire l’assainissement est l’affaire de tous. « Ce n’est pas seulement la responsabilité de l’État ou de la SGDS SA. Nous voulons que les citoyens comprennent que tout le monde doit participer activement à la propreté de sa ville. On va donc noter aussi la mobilisation de la population », ajoute-t-il.

L’initiative ‘’Cotonou Ville propre’’ est soutenue par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité. « La SGDS SA accompagne ce concours au niveau matériel et logistique. Nous apportons concrètement un appui technique. La salubrité et la gestion des déchets, c’est ce que nous faisons et cette initiative entre dans les objectifs de la SGDS SA », a confié Murielle Nounawon, Chef cellule communication de la SGDS SA. La Société a doté les arrondissements de Cotonou des matériels de salubrité pour faciliter les activités d’assainissement.

Cette initiative permettra de redonner un esprit de patriotisme aux citoyens et de rendre la ville plus attrayante pour tous selon Folly Sègbédji Tibuce Chef service environnement et gestion des Catastrophes, mairie de Cotonou. Il n’a pas manqué de remercier le ministère du cadre de vie et la SGDS pour leur adhésion à ce projet.

Les populations sont invitées à participer activement au nettoyage de leur arrondissement afin d’apporter des changements significatifs dans la gestion des déchets et l’amélioration de l’environnement urbain à Cotonou. L’opération sera clôturée en septembre 2024 par une remise de prix aux trois meilleurs arrondissements.

Akpédjé Ayosso

