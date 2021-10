Concertations sur la paix et la sécurité dans les zones frontalières

La Côte d’Ivoire accueille depuis le 11 octobre 2021 à Korhogo, les concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières. Elles sont organisées par la Commission de l’UEMOA à travers la Délégation générale à la paix et à la sécurité, en partenariat avec la Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel.

Les concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières se tiennent sous le thème « Le développement des initiatives transfrontalières pour la prévention et la gestion des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique ».

Les travaux ont été lancés par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, le Général de corps d’armée Vagondo Diomande, représentant le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire.

« La sécurité à nos frontières est devenue aujourd’hui plus que jamais, la condition sine qua non de la paix et de la stabilité politique de nos Etats, sans lesquelles le développement serait une vue de l’esprit », a déclaré le Général Diomande. Selon le Haut représentant de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel, Maman Sambo Sidikou, « une vraie coopération entre les Etats commence par une coopération entre les zones frontalières ».

« L’exploitation des ressources naturelles est souvent source de tensions, de conflits latents ou ouverts, qui mettent à rude épreuve le vivre ensemble au sein des communautés locales », a affirmé le Président de la Commission de l’UEMOA Abdoulaye Diop, dans son discours prononcé en visioconférence, depuis le siège à Ouagadougou.

Le Président de la Commission propose la conception « des politiques pertinentes, et de mettre en place des cadres juridiques et institutionnels adéquats et fonctionnels » pour prévenir les tensions ou gérer les conflits.

Les travaux réunissent le Commissaire en charge du Département du développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie, et de l’économie Numérique, des représentants des Etats membres de l’UEMOA, des organisations régionales, des élus locaux des zones frontalières, des autorités coutumières et religieuses, les présidents d’organisations faitières de collectivités territoriales transfrontalières. Les discussions portent sur la gestion de l’environnement, des forêts et des ressources en eau dans le contexte de changement climatique, l’orpaillage et exploitation minière dans les zones vulnérables et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces concertations sont organisées après celles de Sikasso au Mali en juillet 2019. Les travaux s’achèvent mercredi 13 octobre 2021.

A.A.A

