Code for Equity : une autre voie pour le financement des associations et des start-up ?

Code for Equity décrit une méthode de financement qui rémunère des codeurs ou développeurs web en échange d’actions dans une entreprise au lieu d’argent. Il peut également d’agir de parts sociales dans une coopérative ou même d’un rôle accru dans la structure de gouvernance d’une association comme contrepartie. La Zone Franche du Savoir et de l’Innovation qui se développe au Bénin peut servir de laboratoire d’expérimentation en formant des jeunes aux compétences numériques, aux portes du Nigéria. A horizon 2050, Lagos la capitale économique aura dépassé en nombre la population de Shanghai.

Plusieurs villes en Angleterre développent ce modèle en particulier à Manchester où le Code for Equity a pris son envol. Il s’inscrit dans le prolongement d’un modèle historique récent : Media for Equity.

Le Media for Equity, ou prise de participation de médias dans les start-up, en échange d’espaces publicitaires s’est lui aussi développé outre-Manche. JC Decaux et Virgin ont conçu dans ce sens un partenariat hors-du-commun pour développer en plein cœur de Londres ce modèle d’investissement alternatif grâce à des espaces publicitaires permettant de toucher des influenceurs, leaders d’opinion, consom’acteurs...

Aussi, des inscriptions et candidatures en ligne pour des start-up intéressées ont été rendues possibles sur deux plateformes : le Programme JC Decaux Nurture : http://www.jcdnurture.co.uk/ et le Programme Virgin Startup : https://www.virginstartup.org/

En recherche de visibilité auprès de prescripteurs anglophones ? Londres offre le rayonnement d’une capitale financière et culturelle de premier plan du monde anglophone. Grâce à son puissant Commonwealth, le Royaume-Uni maintient des positions d’influence dans les économies de forte croissance économique et technologique du XXIe siècle : Australie, Canada, Singapour, Hong-Kong, Singapour, Inde, Nouvelle-Zélande...

Dès lors, à quoi peut ressembler le modèle Code for Equity ? Et comment d’autres pays et régions du monde peuvent s’en inspirer ? En général, les codeurs et développeurs Web recherchent dans le modèle Code for Equity une part entre 5% et 15%, bien que la différence entre la valeur de l’entreprise et les frais de développement doivent être financés en conséquence. Pour le montant restant, il est possible d’organiser un financement approprié.

Comment les projets sont-ils évalués ? Bien souvent, les parties prenantes vont adhérer à des méthodes d’évaluation communes et aussi impliquer un conseil en gestion externe. L’évaluation des projets de démarrage, dans les cas où les ventes ou services proposés n’existent pas encore, s’avère assez difficile. Dans ce cas, la valeur d’une entreprise dépend de ses innovations, de ses apports produits. Le Code for Equity invite à être extrêmement flexibles, en fonction du projet, de l’équipe fondatrice...

Ai-je besoin d’Equity pour pouvoir utiliser Code for Equity ? Comme son nom l’indique, l’Equity est généralement nécessaire pour Code for Equity. C’est notamment le cas si les frais de développement dépassent de 25 % la valeur de l’entreprise. Les actifs nécessaires peuvent être apportés en tant que parties des apports de la propre entreprise.

Imaginons un autre scénario. Nous avons déjà un développeur. Sera-t-il toujours intéressé à participer avec un nouveau partenaire technique ? Code for Equity n’est possible pour vous que si tout le développement technique est assuré par la même partie prenante. Néanmoins, d’autres codeurs ou développeurs seront ravis de soutenir votre projet en tant qu’agence classique.

Que dois-je faire si je suis intéressé à collaborer dans une approche Code for Equity ? Pour avoir un bon aperçu de votre idée et envie de collaborer avec des codeurs et développeurs, il est important de se poser plusieurs questions : - Quelle est la taille de votre équipe, y compris les parties prenantes et agents externes, les partenaires, les indépendants ? Employez-vous déjà un développeur ? Qui a fait le développement technique jusqu’à présent ? Quels systèmes ont été utilisés ? Que reste-t-il à faire ?

– Quand avez-vous été fondé ?

– Combien d’heures de travail par mois investissez-vous dans le projet ? Supervisez-vous ce projet à plein temps ou travaillez-vous sur autre chose ou ailleurs ?

– Avez-vous déjà une preuve de concept ? Avez-vous déjà fait des soldes ?

– Qui finance le projet et comment sera-t-il financé à l’avenir ?

– Quel est le budget disponible pour la publicité et le marketing ?

– Avez-vous un plan marketing ? Peut-être même un canal de conversion évolutif ?

– Quelles sont vos attentes vis-à-vis d’une agence partenaire en matière de développement ? - Quels sont vos jalons pour les 3/6/12 prochains mois ?

Les réponses à toutes ces questions permettront d’envisager sereinement une collaboration sereine et riche de sens pour toutes les parties prenantes du modèle Code for Equity.

Kevin LOGNONÉ

5 avril 2023 par