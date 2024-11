Clôture en apothéose à Dakhla de la compétition de la pêche sportive et touristique

La première édition nationale et internationale de pêche sportive ‘Surf casting No kill’ a été clôturée à Dakhla samedi 2 novembre. Cette édition qui a débuté le 18 octobre dernier a été marquée par la participation de plusieurs ténors de la discipline venant d’Italie, Tunisie, Mauritanie, Turquie, Grèce et Maroc.

Cette manifestation sportive combine à la fois l’excellence sportive et le respect de l’environnement. En adoptant la règle de ‘NO kill’ signifiant ‘pas de mise à mort’, une pratique consistant à remettre à l’eau vivant le poisson capturé, cet événement contribue à la préservation de l’écosystème marin de la région.

Elle a connu deux manches : la première a été ouverte aux compétiteurs nationaux en vue de se qualifier aux phases finales qui a vu l’entrée en lice des étrangers.

Chez les Dames, la Marocaine Maria Benjelloun a terminé en tête avec 679 points avec la capture de 15 poissons, suivie de la Tunisienne Inès Ajmi et de la Grecque Conistantiou Ernie.

Chez les Messieurs, la palme est revenue à l’Italien Guidi Zefferino avec un score de 1457 points et la capture de 32 poissons, suivi du Turc Ergan Hassan Kourchad avec 1108 points et la capture de 26 poissons et le Marocain Fethi Bouajjaj avec un score de 1034 points et la capture de 21 poissons.

Une autre distinction est revenue au Marocain Abdelaziz Lazrak qui a capturé le plus gros poisson mesurant 50 centimètres.

La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence de plusieurs personnalités notamment le Président du Conseil de la Région, Otmane Aamar, et président du Comité organisateur qui a déclaré que l’organisation d’un tel événement international répond à la Vision de SM Le Roi Mohammed VI pour faire de la Région de Dakhla un pôle de développement des provinces du sud tant aux niveaux économique, culturel et sportif.

Cette première édition a été organisée par le Conseil provincial de tourisme avec le soutien et en partenariat avec l’Office Chérifien des Phosphates (OCP).

