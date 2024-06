Clément Capo-Chichi libéré après audition à la CRIET

Le président de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH), Clément Capo-Chichi a recouvré sa liberté jeudi 13 juin 2024, après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Après quelques jours de garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF) suite à la levée de son immunité par la Cour suprême, le président de la Commission béninoise des droits de l’homme a été présenté au procureur de la République près la CRIET, jeudi 13 juin 2024. L’autorité judiciaire après l’avoir écouté, a ordonné qu’il soit libéré.

Clément Capo-Chichi a été interpellé et écouté suite à une plainte des membres de la CBDH. Ces derniers lui reprochent des faits présumés de conflits d’intérêts, de fraudes dans les marchés publics et d’abus de fonction.

