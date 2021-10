Claudine Prudencio se prononce sur les lois votées

La présidente de l’Institut National de la Femme Claudine Afiavi Prudencio s’est prononcée sur les lois votées en faveur des femmes à travers une publication sur sa page facebook ce mercredi 27 octobre 2021.

L’Assemblée nationale a adopté trois projets de loi majeurs dans le cadre de la protection de la jeune fille et de la femme au Bénin. Il s’agit de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin ; la loi portant modification de la loi N°2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction et la loi modifiant et complétant la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin.

Selon Mme Claudine A. Prudencio, « ce train de lois, une fois promulgué par le Président de la République, constituera l’un des socles principaux du travail de l’Institut national de la Femme (INF) ». La présidente de l’INF a salué le travail accompli par les députés qui ont donné leur accord en vue de la concrétisation de la vision du Chef de l’Etat sur ce sujet.

« La jeune fille béninoise pourra désormais, s’affranchir des obstacles dressés sur la route de son épanouissement scolaire, académique ou encore professionnel par le harcèlement sexuel, les mutilations génitales, les agressions sexuelles, le mariage forcé ou précoce, les avortements clandestins et dans des conditions insalubres, etc. La femme béninoise, ainsi mieux valorisée, mieux protégée, pourra, enfin, prendre toute sa place dans le processus de développement de notre pays », a-t-elle écrit.

La présidente de l’INF s’est aussi prononcée sur la polémique au sujet des nouvelles conditions de recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). « Je tiens à rappeler que celle-ci reste rigoureusement encadrée, notamment par la nécessité absolue d’une prescription médicale et la réunion concomitante de plusieurs conditions qui lui font conserver son caractère exceptionnel. Il ne sera pas question que l’IVG se banalise au Bénin, la loi n’en a jamais disposé ainsi », a-t-elle précisé.

Claudine Prudencio a remercié le Chef de l’Etat, la Représentation nationale et tous les citoyens. L’Institut National de la Femme informe-t-elle, est plus que jamais prêt à remplir son rôle de moteur de l’émancipation responsable de la femme béninoise.

Akpédjé A. Ayosso

