Claudine Prudencio reçoit le prix ‘’ Femme légende’’

La présidente de l’Institut National de la Femme Claudine Afiavi Prudencio a reçu samedi 13 novembre 2021, le prix spécial ‘’Femme Légende’’ à la 4ème Édition de l’événement ‘’Success Stories Awards’’.

Distinction de Claudine Afiavi Prudencio présidente de l’Institut National de la Femme à l’édition 2021 de ‘’Success Stories Awards’’. Dans la catégorie des prix spéciaux, elle a reçu le prix ‘’Femme Légende’’, décerné par l’Agence Vital Consulting International. C’était aussi l’occasion pour Claudine Prudencio de suivre une vidéo de témoignages de ses proches à savoir le Bâtonnier Cyrille Yaovi Djikui et Mme Anastasie Oba Chabi Maforikan.

Les personnalités africaines, les décideurs économiques et financiers, les leaders d’opinion et les entreprises qui se sont démarqués dans divers domaines et secteurs d’activités ont été primés lors de la cérémonie. La présidente de l’Institut National de la Femme a félicité les braves femmes lauréates distinguées pour leur détermination et leur travail acharné. « Par cette distinction, elles illustrent la capacité des femmes à tenir et assurer de hautes fonctions publiques et privées. Plus que fière, je le suis ce soir. Je n’oublie pas les hommes lauréats de cette soirée également. Je vous adresse mes vives félicitations », a-t-elle déclaré.

Mme Claudine Prudencio a exhorté les jeunes au travail dur, afin de se démarquer. « Vous en avez les aptitudes et les capacités. Osez ! Poussez ! Sortez de votre zone de confort ! Battez-vous ! La récompense est au bout de l’effort », a affirmé la présidente de l’Institut National de la Femme.

A.A.A

15 novembre 2021 par