Claudine Afiavi Prudencio, ministre conseillère à la santé est en mission dans les formations sanitaires du Bénin. Une mission clé donnée par le président Patrice Talon, visant à évaluer les progrès du secteur de la santé depuis 2016, grâce aux réformes du gouvernement.

C’est au Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) Hubert MAGA que la ministre marque son premier arrêt. Le directeur, Professeur Dieudonné Gnonlonfoun, présente les réformes mises en place. De nouveaux équipements de pointe, dont des systèmes de gestion de l’oxygène, transforment la prise en charge des patients.

Le CNHU a connu une métamorphose avec des équipements modernes et une réfection complète des infrastructures. Le professeur Jacques Migan souligne les apports du gouvernement : réhabilitation des bâtiments, acquisition de générateurs et amélioration continue des services. Résultat : le centre est désormais opérationnel sept jours sur sept et prend en charge 200 patients par jour, une vraie prouesse pour le secteur.

Un moment fort de cette visite : la prise en charge des patients dialysés. Le CNHU Hubert MAGA propose un service gratuit pour plusieurs patients béninois, un effort considérable. Mais ce service reste limité, et le professeur Migan plaide pour son extension à tous les citoyens. L’accès aux soins de qualité doit être un droit pour tous, indépendamment de la situation économique.

La ministre Claudine Afiavi Prudencio a également profité de sa visite pour lever les doutes concernant les allégations sur la qualité des soins et des équipements du CNHU Hubert MAGA. Les témoignages des médecins et les constats sur place démentent ces rumeurs et révèlent un centre en pleine transformation. Il est urgent de clore ce chapitre et de valoriser les progrès accomplis.

Le projet de Togba : Vers un centre hospitalier de pointe

La ministre s’est aussi rendue à Togba pour observer les travaux du futur centre hospitalier universitaire, dédié à la mère et à l’enfant. Ce projet phare, sur 15 hectares, illustre l’engagement du gouvernement à renforcer le système de santé. Le lancement des travaux est imminent, et cette initiative vise à améliorer significativement les soins dispensés aux populations, en particulier les plus vulnérables.

Ces initiatives témoignent de la volonté du gouvernement de moderniser le secteur de la santé. Les efforts sont visibles et les résultats tangibles. Le CNHU Hubert MAGA incarne ces progrès, et d’autres projets comme celui de Togba vont encore renforcer l’offre de soins au Bénin.

Avancées marquantes à Abomey-Calavi Sô-Ava

La ministre conseillère à la santé, Claudine Afiavi Prudencio, a poursuivi sa tournée en visitant le Centre Hospitalier Universitaire de Zone d’Abomey-Calavi Sô-Ava. Elle a été accueillie par le directeur général, Nicolas Ayédagnon, qui lui a fait découvrir les améliorations apportées à l’établissement. L’hôpital a récemment renforcé ses équipements médicaux, avec l’acquisition de nouveaux échographes, mammographes, moniteurs et une unité de réanimation. Ces équipements permettent désormais d’offrir des soins de qualité supérieure aux patients, tout en répondant à la demande croissante.En plus des nouveaux équipements, le personnel a été formé pour répondre de manière plus efficace aux besoins des patients. Toutefois, le Dr Chasly Chabi, médecin coordonnateur de la zone sanitaire, a exprimé une préoccupation importante : l’augmentation démographique met à rude épreuve les centres de santé. Pour anticiper cette situation, le gouvernement a prévu la reconstruction de plusieurs unités de soins, garantissant ainsi une prise en charge optimale des patients. Ces initiatives visent également à maintenir la motivation du personnel médical, essentiel pour garantir la qualité des soins.

Un nouveau départ pour le CHIC : le modèle d’excellence

La ministre conseillère a également visité le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC), à quelques pas du CHUZ. Ce nouvel établissement incarne l’ambition du gouvernement de proposer des soins de santé de qualité. La directrice générale du CHIC a présenté des infrastructures modernes et des équipements à la pointe de la technologie. L’ouverture imminente de cet hôpital marque une étape importante pour le système de santé béninois. Le CHIC est conçu pour répondre aux besoins non seulement des patients béninois, mais aussi de ceux venant de la sous-région, en offrant des services de santé haut de gamme.

Gaudens Akakpo, chargé de mission auprès du ministre de la santé, a rappelé les défis rencontrés avant 2016, lorsque la gouvernance du système de santé freinait le développement du secteur. Grâce aux réformes mises en place par le gouvernement, ces obstacles sont désormais surmontés. Claudine Afiavi Prudencio a salué ces avancées et encouragé les acteurs du secteur à poursuivre les efforts. Le CHIC est donc perçu comme un atout majeur pour le pays, et son ouverture contribuera à réduire les inégalités d’accès aux soins.

Visite des centres de santé à Zinvié et dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè

La ministre conseillère a poursuivi sa visite à Zinvié, où elle a constaté les transformations visibles dans le centre de santé local. L’accueil chaleureux et l’ambiance positive qui y régnaient témoignaient des efforts pour améliorer l’environnement de travail et de soin. À Allada-Toffo-Zè, plusieurs autres centres de santé ont été visités, et Jocelyne Azontome Houssou, directrice de l’hôpital de zone, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour les mesures prises, renforçant ainsi le plateau technique, augmentant le personnel et fournissant des équipements lourds. Ces améliorations contribuent à une prise en charge de meilleure qualité pour les populations locales.

