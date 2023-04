Chrysoula Zacharopoulou apprécie le projet "Porto-Novo, Ville Verte’’

La Secrétaire d’État française auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou a visité ce jeudi 30 mars 2023 à Porto-Novo, la place vaudou Avêssan réhabilitée dans le cadre d’un projet financé par l’Agence Française de Développement (AFD).

La coopération franco-béninoise se renforce à travers une visite de travail de la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou au Bénin. Après un tête-à-tête avec le président béninois Patrice Talon ce jeudi 30 mars, elle s’est rendue au quartier Akron, dans le premier arrondissement de Porto-Novo pour visiter la place vaudou Avêssan. Cette place a été rénovée par l’association Ouadada Bénin et inaugurée le 12 janvier 2023 à l’occasion du Festival International de Porto-Novo (FIP) dans le cadre du projet ‘’Porto-Novo, Ville Verte’’ (PNVV). Il s’agit d’un projet initié par le conseil municipal avec l’appui technique et financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et de la métropole de Lyon.

Le projet a permis entre autres de réfectionner les toits de couvents et temples Zangbéto ; les murs et toits défectueux des maisons bordant les places traditionnelles vaudou. Grâce à la contribution d’artistes béninois, des attributs vaudous et de l’histoire des sites ont été représentés sur les murs.

Au terme de sa visite, la Secrétaire d’État française a apprécié la mise en œuvre du projet "Porto-Novo, Ville Verte". « C’est un très beau projet », a déclaré Chrysoula Zacharopoulou. Le projet, poursuit-elle, est une belle réponse contre le changement climatique. La Secrétaire d’État a salué la participation des habitants et artistes dans l’exécution du projet. « J’ai eu la chance d’échanger avec les artistes et comprendre ce que leurs œuvres symbolisent », a-t-elle ajouté. Le projet ‘’Porto-Novo, Ville Verte’’ intègre aussi l’aménagement d’une promenade lagunaire, de voie d’accès aux berges et l’accompagnement dans les activités génératrices de revenus.

Ces travaux de réhabilitation visent à valoriser le patrimoine culturel de Porto-Novo et le potentiel touristique de la ville. Ils améliorent aussi les conditions de vie des habitants. Le projet est évalué à 6,232 milliards de FCFA.

La visite de la place vaudou Avêssan a été faite avec l’Ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy, le ministre du Tourisme de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola, celui chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci, le préfet du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou et plusieurs autres autorités.

Akpédjé Ayosso

31 mars 2023 par