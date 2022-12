Chimène Moladja, Miss Togo 2023

La candidate N°19 Ekui Edwige Chimène Moladja a été élue samedi 10 décembre 2022, miss Togo 2023. La grande soirée de célébration de la 27e édition a eu lieu au Palais des congrès de Lomè.

Chimène Moladja, sacrée miss Togo 2023. Agé de 23 ans, la beauté togolaise de 1, 78 m est en 2e année techniques de communication. Elle succède à la miss 2022, Estelle Tossou. La nouvelle Reine du Togo remporte plusieurs prix dont une voiture d’une valeur de 14 millions de FCFA, une enveloppe de 5 millions de FCFA, une couverture assurance pendant une année, plusieurs voyages en Europe et en Afrique etc. Sarah Senouvor et Eugénie Dovie ont été élues respectivement première et deuxième dauphine.

« Je suis très contente et très émue. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont soutenu de près ou de loin. J’irai dans le même sens que ma prédécesseure, parce que la femme est l’avenir, elle a besoin d’un soutien », a déclaré la Miss Togo 2023. A travers son projet, Chimène Moladja va mener des actions relatives à la promotion de la jeune fille.

Akpédjé Ayosso

