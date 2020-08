Charlemagne Amoussou chez le président de l’Assemblée nationale

Louis Vlavonou a reçu ce lundi 31 août 2020 à son cabinet, Charlemagne Andoche Amoussou, promoteur de la marque "Lolo Andoche". Le styliste est allé présenter au président du Parlement un projet visant à promouvoir le pagne tissé communément appelé "Kanvo".

Le styliste Charlemagne Andoche Amoussou a commencé depuis peu par faire la promotion du pagne tissé béninois appelé "Kanvo". « C’est cette nouvelle collection que je suis venu présenter au président Louis G. Vlavonou (…). Nous lui avons présenté un pagne tissé 100% made in Bénin. Ce pagne est pour nous le socle du développement de la mode béninoise parce que ça part du coton cultivé au Bénin à la filature, au tissage et à la couture. C’est donc une chaîne importante qui intervient pour accompagner le développement à la base. Imaginez le nombre de tisserands qu’il faut pour satisfaire les besoins de notre clientèle ! Il y a donc un besoin qui est là », a déclaré le promoteur de la marque "Lolo Andoche" à la sortie de son audience.

Charlemagne Andoche Amoussou a donc créé un showroom « pour réunir tous les pagnes tissés fabriqués au Bénin afin qu’ils soient vendus en un seul endroit ». « Nous lui avons montré qu’on peut trouver le pagne tissé béninois en un point fixe pour satisfaire la demande. Quand la demande va augmenter, cela va s’accompagner forcément de création d’emplois et de richesses », a-t-il ajouté.

Charlemagne Andoche Amoussou a décidé de faire la promotion du "Kanvo" qui est typiquement béninois pour que le Bénin puisse être reconnu à travers un style vestimentaire particulier.

Au cours de l’audience, Louis Vlavonou a prodigué des conseils au styliste. A en croire ce dernier, le président de l’Assemblée nationale s’est engagé à « convaincre ses collègues des autres institutions afin que comme lui, ils adoptent dans leur style vestimentaire le "Kanvo" qui est facile à porter et qui convient à notre climat ».

A.A.A

31 août 2020 par