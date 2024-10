Ce que pensent les citoyens de l’affaire Olivier Boko et Oswald Homeky

L’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex ministre Oswald Homeky ont été déposés en prison mardi 1er octobre 2024 après leur passage devant le procureur près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) et la Commission d’instruction. Au sein de la population, chacun se fait son opinion espérant que la justice traite l’affaire de manière indépendante et sans pression politique.

Complot contre la sûreté de l’État, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public, ce sont les trois chefs d’accusation retenus contre l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex-ministre Oswald Homeky après leur audience à la CRIET mardi 1er octobre 2024.

« Les hommes politiques sont prêts à tout ... »

« Ce sont des personnalités politiques et avec les politiciens il faut s’attendre à tout. Moi, je me méfie trop des politiciens. Les hommes politiques sont prêts à tout pour maintenir ou conquérir le pouvoir. L’essentiel c’est que la justice béninoise fasse bien son travail ».

(Noël Gbaguidi, étudiant en sciences politiques)

« C’est une affaire politique [...] on attend la suite. »

« Il y a des gens qui parlent d’une manœuvre politique pour écarter des rivaux potentiels à la prochaine élection présidentielle. C’est une affaire politique et je m’intéresse très peu à ça, on attend la suite ».

(Louis Akoha, entrepreneur)

« Je m’inquiète pour la stabilité du pays. »

« Je m’inquiète surtout pour la stabilité du pays. Quand on parle de coup d’État, et même de tentative de coup d’Etat, c’est très grave. Ce n’est pas bien pour la démocratie et la paix sociale si tout cet argent a été mobilisé pour un coup d’Etat ».

(William Gaglo, auditeur fiscaliste)

« Nous n’avons pas besoin de ça en ce moment ... »

« Nous sommes dans un pays de paix. Si quelqu’un veut le pouvoir, il faut passer par les urnes. Le seul fait d’entendre qu’il y a eu un coup d’Etat déjoué n’est pas bien pour le pays. Les coups d’Etat nuisent à la stabilité du pays et nous n’avons pas besoin de ça en ce moment où le Bénin se développe ».

(Alban Kededji, enseignant)

« Je veux juste savoir à qui appartient tout cet argent »

« Oliver Boko, c’est quand même l’ami de Patrice Talon. C’est étrange mais c’est la politique. Nous allons attendre la suite de cette affaire. Nul n’est au-dessus de la loi. Moi, je veux juste savoir à qui appartient tout cet argent dont on parle ».

(Armel Loko, infographe)

« Il faut une enquête juste et impartiale »

« Il y a des choses non dites dans cette histoire. Je veux suivre ce procès pour écouter les versions des personnes accusées parce que depuis qu’elles sont arrêtées, il n’y a pas encore une réaction de leur part. Il faut une enquête juste et impartiale. C’est tout ce que nous demandons ».

(Hervé Kpanou, agent comptable)

Interpellés mardi 24 septembre, Olivier Boko et Oswald Homeky séjournent désormais en prison en attendant leur procès.

Akpédjé Ayosso

10 octobre 2024 par