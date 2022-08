Ce que devait inspirer les 3 monuments inaugurés à Cotonou (W. Houngbédji)

Le chef de l’Etat Patrice Talon envoie un message aux Béninoises et Béninois à travers les trois monuments majeurs inaugurés à Cotonou le 30 juillet dernier. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement a en donné le sens et la portée, vendredi 05 août 2022, lors d’une conférence de presse animée à la salle Fleuve Jaune du Ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Bio Guéra, l’Amazone, Dévoués : ces trois monuments ont suscité un sentiment de « fierté » lors de leur inauguration à Cotonou samedi 30 juillet dernier. Au-delà de la « fierté de voir un pays dont l’histoire est remise au goût du jour de la manière la plus positive afin qu’elle parle à chacun de nous, qu’elle parle aux plus jeunes d’entre nous », ces trois monuments majeurs communiquent des vertus, des qualités certes du passé mais qui sont à intégrer au présent.

« Donc, que ce soit Bio Guéra, que ce soit l’Amazone, les vertus, les qualités dont ces personnages ont fait preuve à travers l’histoire, il y a des siècles, ne sont pas des vertus du passé ; ce ne sont pas des qualités du passé. (…). Les qualités qui furent les leurs sont aussi les nôtres par héritage et le devoir nous appelle, le devoir nous incombe de les mettre plus que jamais au service de la République. En décidant aujourd’hui de les porter au pinacle, l’objectif du Chef de l’Etat, c’est de rappeler à chacun de nous que nous sommes aussi des héritiers de ces qualités, des héritiers de ces vertus et que rien ne devrait nous empêcher de les mettre au service de notre pays, au service de sa renaissance », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji, lors d’une conférence de presse animée, ce vendredi au Ministère des affaires étrangères.

Ce n’est qu’en faisant « preuve de bravoure, de dévouement au service de la patrie » à l’image de ces personnages que le citoyen béninois se verra « honoré », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

5 août 2022