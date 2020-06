Ce que Noël Chadaré pense du parrainage

Dans un entretien à la presse sur la loi interprétative et complétant le Code électoral, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (Cosi-Bénin) Noël Chadaré s’est prononcé sur le système de parrainage pour la présidentielle de 2021. Pour le syndicaliste, il faut laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent, d’être candidats.

A le numéro 1 de la Cosi-Bénin, les élections communales et municipales du 17 mai dernier constituent une phase cruciale pour la suite du processus électoral, précisément pour la présidentielle de 2021.

Pour cette élection, il y aura le parrainage, a-t-il rappelé précisant que « si vous n’avez pas, vous ne pouvez pas ». « Je pense qu’il faut tout simplement laisser la possibilité aux gens d’être candidats. S’il y a des gens qui veulent aller, des plaisantins qui veulent se présenter ; laissez-les se présenter », a ajouté Noël Chadaré. Le syndicaliste rappelle que dans ce pays, on a eu « des candidats qui ont fait une piètre prestation avec des scores vraiment minables ». « Je pense qu’il faut laisser tout le monde ››, a-t-il poursuivi.

Sachant qu’il y a des enjeux, le secrétaire général de la Cosi-Bénin a souligné que si l’on ne maîtrise pas bien les choses maintenant, demain « les choses pourraient échapper à ceux qui pensent pouvoir les maîtriser. C’est un combat de politiciens, et en politique, il n’y a pas de cadeau » a-t-il précisé.

