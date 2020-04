Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Rémi Prosper Moretti et ses conseillers ont tenu ce mercredi 22 avril 2020, une séance de travail au siège de l’institution à Cotonou. Deux principaux points étaient à l’ordre du jour. Il s’agit de la publication de la Décision n°20-022/HAAC du 22 Avril 2020 portant règlementation de la campagne médiatique pour les élections communales de 2020, et de la remise officielle des cartes de presse aux journalistes.

La décision publiée par l’institution chargée de la régulation des médias au Bénin est subdivisée en deux parties et comporte 26 articles. Elle vise à règlementer l’accès aux médias publics et privés pendant « la campagne exclusivement médiatique » pour les élections communales de 2020.

Selon le conseiller Fernand Gbaguidi, 1er rapporteur de la Haac, seuls les organes de presse retenus par l’institution sont habilités à couvrir la campagne médiatique des élections communales de 2020. Ces organes à l’en croire, se doivent d’assurer l’accès égalitaire aux partis politiques qui prennent part à ces élections.

Suivant la décision publiée, aucun résultat relatif au scrutin ne doit être communiqué au public le jour du vote. Mais dès le lendemain du scrutin et jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), les organes de presse qui publient les chiffres relatifs au scrutin, doivent en indiquer avec précision la source. Ils doivent à chaque fois mentionner leur caractère partiel et provisoire, a précisé le conseiller.

L’article 17 de la décision, outre le format, les modalités de diffusion et de rediffusion des messages des candidats, informe qu’un débat d’envergure nationale de 1h30 sera organisé sur la télévision nationale et relayé par les autres médias le 15 mai. Le même article renseigne que durant la période de la campagne électorale, en dehors des tranches horaires autorisées par la HAAC, les comptes rendus, les publi-reportages et les autres genres journalistiques sur les activités des partis politiques sont proscrits.

Selon le président de la Haac, Rémi Prosper Moretti, la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et les mesures obligatoires y afférentes, obligent à une campagne médiatique inédite qui amène à changer les habitudes au cours de cette campagne électorale. Il a ensuite émis le vœu que l’expérience unique de cette campagne puisse édifier le monde des médias et des politiques, et faire du Bénin, le pionnier en matière de campagne électorale exclusivement médiatique.

A la suite de la publication de la décision portant règlementation de la campagne médiatique des communales de 2020, les Conseillers à la Haac ont procédé à la remise officielle et symbolique des cartes de presse à cinq journalistes.

Profitant de l’occasion, Rafiou Bastien SALAMI, président de la Commission carte de presse, Ethique et Déontologie, a informé les professionnels des médias que des dispositions sont prises pour que chaque journaliste reçoive sa carte de presse dans son département.

La Décision n°20-008/HAAC du 05 février 2020 portant règlementation des activités des médias pendant la période de précampagne pour les élections communales de l’année 2020, expire le 30 avril 2020 à minuit.

