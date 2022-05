Carlos BOSSOUVI élu président de la Fédération béninoise de Triathlon

La Fédération béninoise de Triathlon (FEBETRI) a un nouveau président. Carlos BOSSOUVI a été élu au terme des travaux de l’assemblée générale élective du 07 mai 2022.

Une nouvelle tête à la Fédération béninoise de Triathlon. La politique managériale de la discipline sportive pour les 04 prochaines années relève désormais des compétences de Carlos BOSSOUVI, président élu au terme de l’assemblée générale du 07 mai dernier. Il a remporté l’élection par 04 voix pour, contre 00 pour son challenger, Richard ASSAH.

Le nouveau président de la FEBETRI compte œuvrer pour le rayonnement de la discipline sportive dans le pays. Il a occupé par le passé (2016-2020), le poste de secrétaire général.

Le Triathlon est un sport qui émerge au Bénin. Il consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives à savoir, la natation, le cyclisme et la course à pied. L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du changement de discipline (transition).

Qui est Carlos BOSSOUVI

Carlos BOSSOUVI est un jeune sportif béninois, un humaniste hors pairs. Il a parcouru le trajet Cotonou-Lyon (6500 Km) à vélo en 45 jours en 2014. Ceci, pour collecter 6.473 euros (4 239 815 FCFA) en soutien aux actions humanitaires de l’association Jar’nati au Nord du Bénin.

Cette somme d’argent que le cycliste avait collectée correspond en réalité au nombre de kilomètres qui séparent le Bénin de Jarcieu, ville française qui abrite le siège de Jar’nati.

Le nouveau président de la FEBETRI avait pris la décision d’aller en France à vélo pour fustiger les lourdeurs administratives qui ont bloqué à la douane béninoise, un camion de l’association Jar’nati qui acheminait du matériel scolaire aux populations de Natitingou dans le Nord du Bénin.

Pour atteindre sa destination, il a traversé à vélo le Bénin, le Burkina Faso, le sud du Mali, la Mauritanie, le Maroc puis la France après une traversée de la mer Méditerranée en ferry. Le moment le plus dur, faisait-il savoir, c’était la traversée de la Mauritanie couplée avec beaucoup de sable, de chaleur, et la solitude qui était difficile à gérer. Mais grâce aux rencontres qu’il a pu faire, les commentaires sur Facebook, etc, il a pu atteindre sa destination.

Arrivée à Jarcieu, Carlos Bossouvi a collecté 5.867 euros (3 842 885 FCFA). Selon le site web www.helloasso.com, le portail numérique destiné à l’action sociale de Carlos Bossouvi, à ce jour, 6032 euros (3 950 960 FCFA) ont été récoltés sur un montant 15 000 euros (9 825 000 FCFA) visé. Il est encore possible de faire des dons durant les 27 prochains jours.

