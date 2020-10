Care Bénin/Togo appuie l’ASCINB et la SNB

L’ONG Care Bénin/Togo a fait don de matériels informatiques et bureautiques à l’Association de la société civile pour l’intensification de la nutrition au Bénin (ASCINB) et met à la disposition de la Société de Nutrition du Bénin (SNB) 100 guides et 200 posters sur la nutrition en situation de Covid 19. La remise officielle des équipements estimés à plus de 2 500 000 F CFA, s’est déroulée le vendredi 23 octobre 2020 au ‘’Chant d’oiseau’’ à Cotonou.

Le but visé par Care Bénin/Togo en initiant ces actions est d’accompagner l’Association de la société civile pour l’intensification de la nutrition au Bénin (ASCINB) et la Société de Nutrition du Bénin (SNB).

Estimé à deux millions cinq cent mille francs CFA (2 500000 F CFA), le matériel bureautique mise à la disposition de l’ASCINB est constitué de :

Deux (2) ordinateurs portatifs ;

Deux (2) Pockets wifi avec abonnement internet d’un (1) an chacun ;

Une imprimante laser noir blanc, trois (3) cartouches d’encre ;

Deux (2) disques dur externe 2 terra et des clés USB ;

et des consommables bureautiques.

Il a été remis dans le cadre de l’exécution du projet : ‘’Impact collectif pour la nutrition’’ (CI4N). Un projet qui a pour but de contribuer à l’élimination du retard de croissance chez les enfants et l’anémie maternelle et infantile.

« C’est donc pour appuyer à nouveau cet objectif que CARE international par le biais de son projet Impact collectif pour la Nutrition (CI4N) vient doter l’ASCINB de matériels informatiques et bureautiques pour faciliter le fonctionnement de son secrétariat », a fait savoir le Secrétaire permanent du Conseil de l’alimentation et de la nutrition (Sp/can), le Dr Alfred Acakpo. Il a précisé que cette démarche noble amène le Sp/Can à faire de la société civile une partie prenante active dans la lutte contre la malnutrition au Bénin.

Le représentant de la Directrice de Care Bénin/Togo, et coordonnateur du programme Sécurité alimentaire et nutrition de Care Bénin/Togo, Kosi Davo a rassuré de la disponibilité Care Bénin/Togo pour soutenir les actions qui cadre avec la vision de Care qui est de bâtir un monde d’espoir et de justice sociale où la pauvreté est vaincue et où les peuples vivent dans la dignité et la sécurité. Le souhait de Care selon lui est de mobiliser le plus de ressources en faveur de l’ASCINB afin qu’elle puisse jouer efficacement son rôle et mettre en œuvre des actions de synergie et de plaidoyer en faveur de la nutrition au Bénin et dans la sous-région. « Dans les prochains jours, un partenariat sera signé dans le cadre du projet ‘’Protéines pour la population’’ afin de continuer l’appui à notre alliance », a annoncé M. Davo.

Heureux d’assister à la réception du matériel, le trésorier général de l’ASCINB, Pascal Djohossou a promis qu’un bon usage sera fait des équipements, « La note particulière que nous voudrions aussi souligner c’est que cela va servir à l’autonomisation des communautés pour la nutrition mais ça va servir également à bâtir la résilience de l’institution », a-t-il souligné.

Il faut noter que c’est dans le cadre de son partenariat avec la FSA, que Care a saisi l’occasion à travers son projet CI4N pour appuyer également la Société de Nutrition du Bénin (SNB), en imprimant 100 guides et 200 posters sur la nutrition en situation de Covid 19.

