COUSIN KASSA MAMPO, TU FERAS CA ?

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! C’est acté, avant la fin de l’année, les salaires nains depuis 2014, grandiront de 30 centimètres avec en prime, une Assurance Maladie pour les étirer un peu à partir de janvier 2023. Et certainement aussi, mes Neveux et Nièces, ex-Vacataires du vide sidéral, devenus Aspirants d’un peu de poussière de craie, ne compteront plus uniquement neuf mois sur leurs calendriers…de poche. Sans oublier la grande masse des fonctionnaires de l’Etat, dont augmentera aussi la bourse… Tiens à propos de bourse, qu’aucun esprit mal tourné ne pense à une quelconque inflation nocturne à Jonquet ou devant le Centre de Promotion Artisanale où, se négocient des œuvres d’Art de Dieu, qui au Ciel jusqu’au Septième parfois, mènent.

Non, camarades Nièces et Neveux smicards et Fonctionnaires de tout le Pays, la vigilance c’est à l’endroit des "Papas propriétaires" et de tous les HOUETO qu’effleurera l’idée CRIETable d’augmentation de loyer, qui obérera le salutaire coup de pouce que veut donner votre cousin, mon Neveu Patou, à votre pouvoir d’achat. De mon côté, je veillerai de tout mon gosier, à ce que le prix du TALOPKEMI ne bouge pas d’une seule goûte…

Par contre, un grand calicot déployé par-dessus les grilles de la Bourse du Travail à Cotonou, renseigne qu’il existe en bonne et due forme, un Syndicat national des Domestiques, affilié certainement à la Centrale de mon cousin Kassa MAMPO ; qui prévoit même une activité pour la fête du Travail…Vous tous , qui vous demandez si le bouillant KASSA prendra en fin d’année les devants d’une éventuelle revendication légitime d’augmentation des salaires au SMIG de ces braves "Bonnes", " Boys", chauffeurs et autres VIDOMINGON, dont les Patrons ne sont ,pour une bonne part, que de " grands" camarades fonctionnaires syndiqués, êtes des pagailleurs !

Votre ONCLE AGBAYA

