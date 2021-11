CNPA-Bénin déplore le cas des journalistes de Soleil Bénin Info

Le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA-Bénin) a réagi dans un communiqué diffusé, vendredi 19 novembre 2021, à l’arrestation de deux journalistes de Soleil Bénin Info.

Monsieur Alade Hervé, directeur de publication du journal Soleil Bénin Info et l’un de ses journalistes nommé Patrice Gbaguidi ont été placés sous mandat de dépôt, jeudi 18 novembre 2021, pour des faits de « diffamation ». « Le CNPA-BENIN déplore cette situation et demande à tous les acteurs des médias de garder leur calme et de respecter le principe de la présomption d’innocence dans une affaire pendante devant la justice », lit-on dans un communiqué rendu public ce vendredi 19 novembre 2021.

L’Association des patrons de la presse du Bénin promet jouer « sa partition en vue d’un dénouement rapide de cette situation et compte sur la solidarité de tous les acteurs des médias au profit des mis en cause », selon le communiqué signé du président du CNPA-Bénin Seth Evariste Hodonou.

