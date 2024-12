CFAO Equipment met à la disposition des structures de vidange un camion moderne

CFAO Equipment a procédé, mardi 10 décembre 2024, au lancement démo d’un nouveau camion de boue de vidange de 12 000 litres. Le nouvel équipement a été présenté aux structures de vidange agréées au Bénin lors d’une cérémonie tenue au showroom de CFAO Mobility de Ganhi, aux côtés des partenaires Sinotruk Hohan, Bank Of Africa (BOA) et la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS).

Le département Equipment de CFAO Mobility Bénin accompagne les douze (12) structures de vidange agréées au Bénin dans leur mission d’assurer aux ménages un service efficace. C’est à travers la mise à disposition d’un camion moderne de boues de vidange de 12 000 litres construit par la société chinoise Sinotruk Hohan. Le camion commercialisé par CFAO Equipment sera testé par chaque structure agréée suivant un calendrier bien défini. « Ces 12 structures pourront tester à tour de rôle durant 5 mois ce camion ‘’Démonstration’’, équipé des nouvelles technologies, qui permettront non seulement une gestion plus efficace des déchets, mais aussi une réduction très significative de l’empreinte carbone », a déclaré Brice Sopoh Directeur CFAO Equipment/CFAO Mobility.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) est chargée depuis avril 2021 de la gestion des eaux usées et des boues de vidange. « Au cours du projet de réorganisation des structures de vidange, nous nous sommes rendu compte que le problème majeur des vidangeurs, c’est la vétusté des camions », a relevé Darius Babalola, Chef service eaux usées et boues de vidange/SGDS. Il s’est réjoui de l’initiative de CFAO Equipment. « Ce camion de boue de vidange neuf permettra aux vidangeurs de faire convenablement leur travail », a affirmé Darius Babalola.

BOA facilite l’acquisition avec sa solution de leasing

La Bank Of Africa (BOA) s’est associée à ce projet en proposant aux opérateurs des structures agréées de vidange son produit de leasing (crédit-bail) pour l’acquisition de cet équipement. Il s’agit d’une technique de financement qui consiste pour la banque à acquérir un bien d’équipement pour le louer à une entreprise. Pendant la durée contractuelle généralement comprise entre (01 et 04) ans, l’équipement reste la propreté de la banque. À l’issue de cette période, l’entreprise peut lever une option d’achat à une valeur résiduelle symbolique pour devenir propriétaire de l’équipement. « En choisissant l’option de financement par crédit-bail, vous conservez une trésorerie solide vous permettant de répondre efficacement aux exigences de votre clientèle et de vous concentrer sur vos cœurs de métier », a indiqué Giscard Chokki, responsable crédit-bail BOA. Un autre avantage clé de notre solution de leasing, poursuit-il, est l’absence de nécessité de fournir une garantie réelle. « Le matériel financé en lui-même déjà sert de garantie. C’est donc, une solution idéale pour les entreprises qui ne disposent pas d’actifs suffisants pour répondre aux exigences des financements classiques », a ajouté le responsable crédit-bail BOA. Après avoir présenté les conditions d’éligibilité, il a invité les opérateurs des structures à se rapprocher de la BOA pour avoir une offre de crédit personnalisé.

Dans son intervention, Zheng Feng, représentant de Sinotruk Hohan, a mis en avant l’engagement de son entreprise, partenaire de CFAO depuis trois ans. En tant que leader en fabrication de camions en Chine, affirme-t-il, nous sommes fiers de contribuer au renforcement des capacités des structures de vidange avec cet équipement de qualité supérieure.

Le représentant des structures bénéficiaires a salué cette initiative, tout en exprimant leurs attentes vis-à-vis des facilités de financement. « C’est une très bonne occasion pour chacun de nous, d’avoir au moins un véhicule neuf pour que le travail aille vite », a indiqué Dénis Médégan. Il espère que la CFAO et la BOA adapteront les offres à leurs capacités afin que les opérateurs des structures agréées puissent acquérir cet équipement.

