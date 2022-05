CANAL+ célèbre ses 30 ans avec des offres exceptionnelles

CANAL + Bénin a lancé ce mardi 31 mai 2022 lors d’une conférence de presse à la boutique CANAL+ store de St Michel (Cotonou), la campagne de fidélisation dénommée "30 ans CANAL +". C’est dans le cadre de la célébration des 30 ans de Canal + international.

Un mois d’offres exceptionnelles pour les abonnés et futurs abonnés. C’est ce que CANAL + a prévu pour ce mois de juin 2022 à l’occasion de la célébration de ses 30 ans. « Ça fait 30 ans que Canal + international est né au Sénégal avec la création de Canal + Sénégal. (...) Canal+ a su écrire son histoire avec ses abonnés », a déclaré Yacine Alao, Directrice générale de CANAL+ Bénin.

En 30 années (1992-2022), CANAL + a œuvré pour devenir un acteur majeur de l’espace audiovisuel.

CANAL + Bénin a décidé d’associer ses abonnés à cette célébration à travers la campagne dénommée "30 ans CANAL +". Le but est de permettre à « toutes les familles de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation exceptionnelle en ces débuts de vacances ».

Selon Tumba Kongolo, Responsable réabonnement CANAL + Bénin, le décodeur est désormais au prix promotionnel de 5.000FCFA à partir de la formule ACCESS du 01 au 30 Juin 2022 inclus. « Avec 10.000 FCFA, vous avez un décodeur + la formule et vous êtes un heureux pour cette période de fête des 30 ans de CANAL + », a-t-il affirmé.

En juin, c’est aussi ‘’beaucoup de cadeaux avec CANAL +’’. L’abonné qui se réabonne à sa formule actuelle, bénéficie de 30 jours offerts à la formule supérieure. « Par exemple, si vous renouvelez votre abonnement ACCESS, nous vous offrons 30 jours à la formule Evasion », a expliqué Tumba Kongolo.

Et ce n’est pas tout ! CANAL+ veut célébrer tous les jours du mois de juin avec ses abonnés. Chaque jour, 30 mois d’abonnement (2 ans et demi) sont offerts au 300e abonné (du 1er au 30 juin 2022 inclus), parmi les abonnés actifs hors exclusions. Il s’agit d’une offre qui prend en compte la formule tout CANAL +.

Pour la transparence de cette offre, informe le Responsable réabonnement, CANAL + Bénin a confié la phase de sélection à un huissier de justice.

Tumba Kongolo a remercié tous les clients qui ont fait confiance à CANAL + depuis 30 ans. « C’est grâce à eux que nous avons grandi, mûri et repoussé nos limites pour devenir la marque que nous sommes », a-t-il souligné.

Une programmation exceptionnelle

CANAL + a concocté une programmation riche en film, cinéma, sport, séries etc. « Pour marquer notre 30e anniversaire, nous mettons sur la chaîne Canal + première, le film ‘’Les Trois Lascars’’. Nous allons également mettre sur la chaîne Novelas Tv, une nouvelle série Novelas, remplie d’amour, d’intrigue et bien sûr de bonheur : ‘’Une famille pas si parfaite’’ », a annoncé Barnes Pemen Vidjannagni, Responsable communication de CANAL+ Bénin.

Les abonnés pourront aussi vivre des temps forts sportifs. « À partir de la formule ACCESS, ils auront la possibilité de suivre tous les matchs de qualifications de la CAN 2023 », a indiqué Barnes Vidjannagni. Notre équipe nationale, poursuit-elle, va se démarquer le samedi 04 juin 2022 face au Sénégal et nous invitons tous nos abonnés à suivre ce match sensationnel sur la chaîne Canal + Sport 1.

« En 2022, nous sommes fiers et heureux de pouvoir proposer une offre toujours plus riche. Aujourd’hui, notre offre concerne plus de 200 chaînes radio et services. Récemment, on a aussi relancé notre application myCANAL + », a ajouté la Directrice générale de CANAL+ Bénin.

L’application myCANAL permet d’accéder aux contenus proposés par CANAL+ sur tous les écrans connectés PC/Mac, Smartphone, tablette.

Le service est inclus dans l’abonnement sans frais supplémentaires.

Yacine Alao invite toutes les personnes pas encore abonnées à rejoindre la grande famille CANAL+.

Le décodeur est disponible dans tous les points de vente CANAL+ ou chez tous les distributeurs agréés.

L’abonné peut renouveler son abonnement via Mobile Money ou en se rendant dans un point de vente.

Pour plus d’informations, il suffit d’appeler le 7055 ou d’envoyer un message privé à la page Facebook CANAL+ Bénin.

Conditions générales de la campagne de fidélisation 30 ans CANAL +

31 mai 2022 par ,