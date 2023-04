CA MANGE TOUJOURS ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il n’y avait pas que les naïfs pour croire qu’avec l’avènement des Secrétaires Exécutifs Ordonnateurs de budget, les écharpes des maires étaient totalement décaties. Mais que nenni ! Vu les remous, péripéties et tensions qui président, depuis des semaines, aux remplacements des édiles partis vers d’autres prairies plus vertes et giboyeuses à Porto-Novo...

On a du mal à croire que c’est juste pour la Toyota Prado neuve de fonction et le salaire, qu’on se crêpe tant le chignon à l’hôtel de ville de SO-AVA, DJOUGOU et DJIDJA, au grand dam des premiers responsables des deux partis frères POGBA, qui ne semblent pas avoir la maitrise des troupes ...

Mais de toute façon, vous autres mes Neveux et Nièces hilares, qui trouvez que votre Cousin PATOU a intérêt à dépêcher des commissions d’enquêtes financières dans toutes les mairies où il règne un calme plat fruit d’une parfaite entente entre S.E et Maires, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

4 avril 2023 par