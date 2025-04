Du marché de gros de Calavi au Centre hospitalier international, en passant par l’autoroute Sèmè–Porto-Novo et le nouveau siège de l’Assemblée nationale... l’ancien président béninois Nicéphore Soglo a récemment visité plusieurs grands chantiers en cours. "Hercule" a même salué Patrice Talon pour ses réalisations.

Ce vendredi 11 avril 2025, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a salué cette démarche. Pour illustrer son propos, il a lancé : « C’est maçon qui apprécie pharaon ». Une métaphore qui souligne la valeur de cette reconnaissance venant de l’un des bâtisseurs de la démocratie béninoise.

Lors de ses visites, Nicéphore Soglo, tout en rappelant les besoins encore criants du Bénin, n’a pas manqué de reconnaître l’ampleur des réalisations en cours. "Quand on sait d’où on vient et qu’on voit où nous sommes aujourd’hui… il est juste de reconnaître qu’il y a une belle dynamique en cours dans le pays", avait reconnu l’ex président.

Pour le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, ces mots sont perçus non seulement comme un hommage, mais aussi comme un encouragement à persévérer. « Des chantiers pharaoniques, et ce n’est pas exagéré de le dire, ont été engagés par le président Talon », selon Wilfried Houngbédji.

« (...) Du côté du gouvernement, nous considérons que, c’est un juste un retour des choses que cela soit apprécié et c’est tant mieux. Mais en même temps cela nous oblige, cela oblige le président Talon, sur les 13 mois qui nous sépare de la fin de son second quinquennat, (...) à ne pas dormir sur nos lauriers, à faire en sorte que les projets qui sont en cours puissent s’achever dans les délais, ceux qui doivent commencer le soient, mais avec la même détermination, avec la même ambition de faire bien et grand pour le Bénin », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Interrogé sur les intentions derrière ces visites de l’ancien président Soglo, le gouvernement préfère rester factuel. « Je regarde le côté objectif des choses », a conclu Wilfried Houngbédji.

M. M.

12 avril 2025 par ,