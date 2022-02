’’C’est comme si Lionel Zinsou n’a jamais été condamné’’ (Me Dossou)

Invité d’honneur du président de la République Patrice Talon au vernissage des trésors royaux et œuvres d’art contemporain, la présence au Bénin de Lionel Zinsou, ancien premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, malgré sa condamnation pour « dépassement des frais de campagne électorale », suscite des commentaires sur les réseaux sociaux. L’avocat de Lionel Zinsou, Me Robert Dossou s’est expliqué sur l’appel en cassation de la condamnation de son client.

Lionel Zinsou, ex premier ministre et challenger de Patrice Talon à la présidentielle de 2016 a déclaré à son arrivée au Bénin dans le cadre de l’exposition au palais de la Marina qu’il été libéré de condamnation en appel et que l’accusation a été retirée malgré sa condamnation en appel en février 2020 à « 4 ans d’inéligibilité, 5 millions FCFA d’amende et 6 mois de prison avec sursis » pour « dépassement de frais de campagne électorale ».

Cette déclaration a suscité des questionnements au sein de l’opinion. Contacté, mardi 22 février 2022, par Matin Libre, l’avocat Lionel Zinsou a donné des clarifications. Me Robert Dossou indique le même jour où le verdict de la Cour d’appel a été prononcé, un pourvoi en cassation a été formulé. Et, le pourvoi en cassation, a-t-il confié, est suspensif, annule la condamnation de l’ancien premier ministre, Lionel Zinsou. « A l’heure actuelle, c’est comme s’il n’a jamais été condamné », conclut Me Robert Dossou.

M. M.

