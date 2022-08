A travers un communiqué en date du 17 août 2022, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les 07 candidats admis aux concours d’entrée à l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) de Yaoundé à déposer un dossier de demande de bourses nationales à la Direction des Bourses et Aides universitaires (DBAU). Lire les conditions et les pièces à fournir.

