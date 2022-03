Boulangers et pâtissiers appellent à vendre le pain au prix homologué

A l’issue des échanges avec la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Mme Shadiya Alimatou Assouman, à son cabinet, vendredi 18 mars 2022, sur le prix du pain qui connaîtrait une augmentation par endroits, l’Association des Boulangers Pâtissiers du Bénin (APPSP-BENIN), invite les acteurs du secteur à pratiquer les prix homologués.

Selon l’arrêté 2008 du 10 Septembre 2008 portant fixation des poids et prix du pain en République, « le Pain de 160g est cédé à la boulangerie aux grossistes à 112f et aux détaillants à 125f et le pain de 200g à 135f aux grossistes et 150f aux détaillants avec une tolérance sur les poids selon la zone d’implantation », a rappelé l’Association des Boulangers Pâtissiers du Bénin (APPSP-BENIN) dans un communiqué en date du 18 mars 2021.

Le Bureau exécutif de l’APPSP-Bénin annonce qu’« une équipe de contrôle composée des cadres du ministère et des membres de l’Association passera dans les boulangeries pour veiller au respect strict de l’arrêté ».

