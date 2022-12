Bolloré cède ses activités portuaires au Groupe MSC

Bolloré Africa Logistics a annoncé, ce mercredi 21 décembre 2022, la cession au Groupe MSC de 100 % de Bolloré Africa Logistics.

C’est officiel ! Les activités portuaires africaines de Bolloré Africa Logistics sont reprises par le groupe italo-suisse MSC (Mediterranean Shipping Company) comme annoncé il y a quelques semaines.

Le groupe français Bolloré a annoncé, mercredi 21 décembre 22, la cession au Groupe MSC de 100 % de Bolloré Africa Logistics.

Selon le communiqué, la cession concerne « l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d’une valeur d’entreprise nette des intérêts minoritaires de 5,7 milliards d’euros. Le prix de cession des actions s’établit à 5,1 milliards d’euros auquel s’ajoutent 600 millions d’euros de remboursement de comptes courants ».

Le Groupe Bolloré conservera cependant une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+, et poursuivra également ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l’édition.

Bolloré Africa Logistics est présent au Bénin via la société Bénin Terminal où elle gère le déchargement des portes-containers. Le groupe opère également dans plusieurs ports (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Togo, Guinée-Conakry…).

Bolloré Africa Logistics a généré un chiffre d’affaires de €2,1 milliards en 2020.

MSC (Mediterranean Shipping Company) est un transporteur maritime mondial.

M. M.

21 décembre 2022 par