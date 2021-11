Bohicon intègre le réseau des villes créatives de l’UNESCO

La commune de Bohicon rejoint le réseau des Villes créatives de l’UNESCO. La liste des nouvelles villes a été publiée mardi 08 novembre 2021 par l’UNESCO.

49 nouvelles cités rejoignent le réseau des villes créatives de l’UNESCO. La commune de Bohicon fait son entrée dans la catégorie ’’Gastronomie’’. Suite à l’appel à candidatures du RVCU, le maire Rufino d’Almeida a déposé le dossier de sa commune dans la catégorie ‘’Gastronomie’’ avec pour mets le ‘’Bomiwô’’, un plat typiquement béninois et prisé par les autochtones et étrangers. Le mets à base de la farine de maïs était essentiellement préparé dans les couvents vodouns. Le jury a retenu la candidature de Bohicon parmi plusieurs autres (Cotonou, Parakou, Sèmè Kpodji, Adjarra, Sinendé etc.).

Bohicon devient la deuxième commune du Bénin à intégrer le réseau villes créatives de l’UNESCO, après Porto-Novo dans la catégorie ‘’Artisanat et arts populaires’’.

À propos du Réseau Ville Créatives de l’UNESCO

Le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 à la suite d’une décision prise à la 170e session du Conseil exécutif de l’institution. Il favorise la coopération internationale entre des villes du monde, qui investissent dans la culture et la créativité comme accélérateurs du développement durable.

