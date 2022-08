Le maire Rufino d’Almeida a présenté, ce samedi 13 août 2022, Bohicon en tant qu’une commune accueillante. C’est lors de la cérémonie d’investiture du président de l’Union Islamique du Bénin à Bohicon en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, du président de l’UP Jospeh Djogbénou, du maire de Cotonou Luc Atrokpo et autres personnalités.

Dans son discours, Rufino d’Almeida s’est réjoui de la tenue de la cérémonie de prestation de serment et d’investiture de Son Éminence Boukary Idrissou, président de l’Union Islamique du Bénin (UIB) à Bohicon. « Je voudrais vous dire que Bohicon est une ville historique, culturelle, ethnique, confessionnelle où les religions se cohabitent, s’entremêlent dans une harmonie parfaite », a-t-il déclaré. Selon le maire, « l’autre nom de Bohicon c’est ville carrefour, une ville où on va et on revient ».

« Bohicon est une ville ouverte et accueillante et ce n’est pas de mon temps que cela changera », a-t-il affirmé.

Pour Rufino d’Almeida, « pas besoin de visa pour venir à Bohicon ».

Heureux qu’une nouvelle dynamique s’ouvre sur la commune, il a annoncé la venue dans quelques jours à Bohicon d’une Commission de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et aussi des délégués de l’UEMOA, qui viendront réfléchir sur la transposition des actes dans le droit national.

A.A.A

