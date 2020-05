Bohicon engagé avec BR grâce au leadership de Rufino d’Almeida

La commune de Bohicon est résolument engagée aux côtés du parti Bloc Républicain (BR) dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Grâce au leadership éclairé de Me Rufino d’Almeida, un des acteurs clé de cette formation politique dans la ville carrefour, les énergies sont désormais fédérées autour du parti du cheval blanc cabré.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, l’écart de langage d’un des candidats de la liste BR dans cette commune du Zou n’aura aucun impact sur le vote des électeurs le 17 mai prochain. L’avocat d’affaires a su utiliser les techniques de négociation pour concilier les têtes de pont. Grâce à son leadership, Me Rufino d’Almeida a réussi à rallier la communauté Peulh de Bohicon à la cause du BR. Une stratégie qui a servi d’école à ses alliés qui, dans la même dynamique, lui ont emboîté le pas en vue de rallier toute la ville carrefour au profit du parti BR.

Il est à souligner qu’en cette période du jeûne de Ramadan, Alexandre Akoutou a reçu la bénédiction de l’imam central du 2ème arrondissement de Bohicon. Une bénédiction faite sous la pluie qui a arrosé la ville, et synonyme de l’acceptation par les dieux.

Pour la campagne déjà en cours, Norbert Guèdézoumè est allé lancer les activités au domicile de feu Dah Segbozo avant d’aller s’incliner devant son père Dah Guèdézoumè pour la bénédiction familiale, gage de la victoire du BR au soir du 17 mai 2020.

Déterminé dans la course à la conquête de la municipalité de Bohicon, Me Rufino d’Almeida ne baisse la garde. Pour le Directeur de cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement, il est temps que cette ville change de gouvernail.

F. A. A.

4 mai 2020 par