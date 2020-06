Bohicon accueille la formation des maires ce dimanche

Sur proposition du nouveau maire de la commune de Bohicon, Me Rufino d’Almeida, le Bureau Exécutif National du parti Bloc Républicain (BR) et le Bureau Politique de cette formation politique soutenant les actions du chef de l’État organisent ce dimanche 21 juin 2020 dans la ville carrefour, un atelier de formation des maires BR, des 59 membres du Bureau Politique et des 10 ministres au gouvernement.

Le nouveau maire de Bohicon à travers une correspondance a porté l’information à l’attention de tous les conseillers et militants BR de la commune.

"4ème MANDATURE DE LA DECENTRALISATION AU BENIN : L’ ELU REPUBLICAIN EN MARCHE POUR LA GOUVERNANCE COMMUNALE MODERNE", c’est le thème de cet atelier qui va démarrer ce dimanche à 8h à l’hôtel Miracle de Bohicon.

« Par le choix de notre Commune, les instances du BR ont voulu vous marquer leur reconnaissance à tout un chacun de vous pour la lutte menée collectivement pour que la Ville Carrefour ainsi que notre département, le ZOU, se conjuguent aux couleurs du BR », souligné Rufino d’Almeida. Le maire de Bohicon souhaite qu’un meilleur accueil soit réservé aux participants.

