ABT lance les travaux de la route Guessou sud-Fo Bouré- Sinendé

Le ministre d’État chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané a procédé ce vendredi 28 février 2020 au lancement des travaux de la route Guessou Sud-Fo Bouré-Sinendé.

La cérémonie a réuni plusieurs ministres, députés, préfets, maires, têtes couronnées et populations.

« Au-delà de l’inauguration d’une route, nous venons célébrer ici ce jour 28 février 2020, le respect de la parole donnée par le Gouvernement du Président Patrice Talon », a déclaré le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

En septembre 2017, poursuit le ministre, « j’avais fait le chemin depuis Cotonou pour toucher du doigt le calvaire des riverains de cet axe » à l’époque où les populations étaient touchées par les inondations. « Il avait fallu plus de 4 heures pour parcourir l’axe Guéssou Sud- Sinendé, long seulement de 60 kilomètres. C’était inacceptable que cette situation dure plus longtemps », raconte le ministre Abdoulaye Bio Tchané.

D’après lui, le bitumage Guessou sud-Fo Bouré- Sinendé est une promesse du gouvernement Talon. « J’annonçais à l’époque que cette voie sera bitumée avant la fin du quinquennat du Président Patrice Talon », a rappelé l’émissaire de Patrice Talon.

Les travaux permettront le désenclavement de la région et aussi le développement des activités agricoles.

Le ministre d’État Bio Tchané a invité les populations à soutenir les actions du gouvernement Talon. « Sinendé est une des communes de cœur du Président Patrice Talon. Je vous demande de faire confiance au Gouvernement. Je vous demande d’accompagner le Président Patrice Talon. Depuis 4 ans, nous travaillons jour et nuit pour améliorer le quotidien de chacun de nous. Et pour réussir, nous avons besoin de vous savoir massivement derrière nous », a-t-il exhorté.

Evalués à un coût de 60 milliards de FCFA, les travaux de la route Guessou Sud -Fo Bouré-Sinendé seront réalisés en mode Partenariat Public Privé par l’entreprise Adeoti. Les travaux sont prévus pour durer 36 mois.

Akpédjé AYOSSO

28 février 2020 par