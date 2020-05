Bio Tchané félicité les différentes parties prenantes

A travers une publication sur sa page Facebook, le ministre d’État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire exécutif national du parti Bloc Républicain (BR) a adressé ses remerciements à ses partisans et sympathisants et autres acteurs impliqués dans l’organisation des élections communales du 17 mai.

Dans ce message, le Secrétaire exécutif national du BR remercie les militants et sympathisants qui, selon lui, ont fait preuve d’un esprit patriotique en sortant nombreux pour accomplir leur devoir citoyen. Ce faisant, le Bénin a ainsi renforcé l’image de sa démocratie et tenu le pari de l’organisation à bonne date des élections communales et municipales, a-t-il souligné.

Fier de ce que la journée s’est déroulée sans incident majeur et dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus, Bio Tchané félicite chacun des électeurs pour cette discipline dont ils ont été capables. Le ministre d’État adresse également ses félicitations aux forces de défense et de sécurité dont la présence et le précieux travail, ont contribué à cette discipline collective.

Le Secrétaire exécutif national du BR n’a pas manqué de saluer la CENA pour la qualité de l’organisation de ces élections, et les dispositions prises pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions.

M. Bio Tchané invite chacun à la sérénité en attendant la proclamation des résultats.

F. A. A.

18 mai 2020 par