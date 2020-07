Bio Tchané explique les avancées du Bénin

Au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 16 juillet, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a expliqué aux professionnels des médias, les efforts du Bénin pour l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) courant l’année 2020.

Selon le ministre d’Etat, l’accès à l’eau potable pour tous, la disponibilité de l’énergie électrique, l’amélioration du cadre de vie des populations sont entre autres les domaines dans lesquels le Bénin a fait des avancées remarquables.

Au-delà d’un objectif des ODD, l’accès à l’eau potable selon le ministre d’Etat, est l’une des priorités des populations pour laquelle le gouvernement ne cesse de travailler. L’énergie électrique est désormais une ressource disponible, et à un coût abordable dans le pays, a-t-il ajouté.

Abdoulaye Bio Tchané a par ailleurs rappelé qu’en 2016, l’électricité produite au Bénin était de 0 mégawatt. « Tout ce que nous consommions comme énergie était importée. Aujourd’hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l’énergie que nous consommons et d’ici deux ans, nous allons atteindre littéralement l’autosuffisance », a-t-il annoncé.

La question de la stratégie du Bénin en matière de spatialisation des ODD de manière décentralisée n’a pas été occultée au cours de l’entretien avec les journalistes. Il en est de même des messages passés par le Bénin le 13 juillet 2020 au forum politique de haut niveau relatif à la mise en œuvre des ODD, et dont les travaux se sont déroulés par visioconférence.

F. A. A.

16 juillet 2020 par