Bio Tchané et Romuald Wadagni échangent avec la BID à Jeddah

M. Abdoulaye Bio-Tchané, ministre d’État chargé du développement, et M. Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’économie et des finances ont été reçus le 8 mars 2022 à Jeddah par le président de BID ( Banque Islamique de Développement) Dr Muhammad Al Jasser.

Les entretiens entre ces trois personnalités ont porté sur le rôle de la BID dans le cadre du projet sur la promotion et le développement du capital humain inscrit dans le PAG2 (Programmé d’Action du Gouvernement) ainsi que l’éducation.

Les détails dans nos prochaines parutions

In #Jeddah, a meeting btwn #IsDB President Dr. Muhammad Al Jasser & Mr. Abdoulaye Bio-Tchane, #Benin's Minister of State for Development & Mr. Romuald Wadagni, Benin's Minister of State for Economy & Finance explored IsDB role to promote human capital development esp. #education. pic.twitter.com/AiMi5U7W40 — IsDB Group (@isdb_group) March 8, 2022

10 mars 2022 par