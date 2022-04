Bio Tchané désigné Président du comité de pilotage du MCC

Le comité de pilotage du cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du pays avec le Millenium Challenge Corporation (MCC) sera présidé par Abdoulaye Bio Tchané.

Le ministre d’Etat chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale a été désigné pour présider le comité de pilotage du cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du pays avec le Millenium Challenge Corporation. Le Comité est mis en place en Conseil des ministres le 2 mars 2022 dans le cadre du programme MCC destiné à soutenir des projets dans le secteur des transports visant à promouvoir l’intégration économique, l’accroissement du commerce dans la sous-région ainsi qu’une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. le comité de pilotage du cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional du pays avec le Millenium Challenge Corporation est chargé de contribuer à : l’identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC ; la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC des principales composantes du Programme d’investissement régional ; la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques ; la négociation puis la signature de l’accord de don.

Le cadre institutionnel chargé de la formulation du Compact régional du Bénin avec le Millenium Challenge Corporation est composé de deux organes. Le comité de pilotage et une équipe technique de formulation.

