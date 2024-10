Better Cotton et AIC-Bénin en partenariat pour moderniser la filière coton

L’Association Interprofessionnelle du Coton du Bénin (AIC-Bénin) et Better Cotton, une organisation internationale dédiée à la durabilité du coton, ont signé un accord de partenariat, mardi 08 octobre 2024 en marge du Forum des affaires du coton.

Better Cotton, présente au Mozambique, en Égypte, au Mali et en Côte d’Ivoire, apportera son expertise à l’Association Interprofessionnelle du Coton du Bénin (AIC-Bénin) pour soutenir les producteurs ; améliorer les pratiques agricoles ; relever les défis environnementaux et économiques et la certification BCI (Better Cotton Initiative). Un accord de partenariat stratégique a été signé, mardi 08 octobre 2024, entre les deux organisations dans ce cadre.

« Il existe une volonté incroyable de changement sur le continent, et nous travaillerons avec des partenaires nouveaux et anciens pour en tirer parti », a indiqué Lena Staafgard, directrice de l’exploitation de Better Cotton, à la signature du partenariat.

Better Cotton mettra en place un programme axé sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, la gestion de l’eau, la réduction de l’usage de produits chimiques et l’amélioration de la productivité. Plus de 200.000 petits producteurs seront soutenus à travers le programme. Pour Abdoul Aziz Yanogo, responsable sous-régional de Better Cotton, « l’objectif est de travailler avec les différents acteurs de la filière pour promouvoir l’adoption de pratiques durables dans la filière coton béninoise ».

Le coton béninois sera également labélisé à travers la Certification BCI (Better Cotton Initiative). « C’est un saut de durabilité pour le coton béninois qui sera reconnu de par le monde, tout comme d’autres cotons provenant d’ailleurs et également certifiés BCI », a indiqué Maurel Adonon, représentant du secrétaire permanent de l’AIC-Bénin lors de la cérémonie de signature du partenariat.

« En tant que partenaire stratégique, l’AIC dirigera l’établissement et la mise en œuvre d’un programme Better Cotton efficace et contribuera à stimuler l’engagement avec les communautés agricoles du pays et d’autres parties prenantes », a fait savoir Eustache Kotingan, président de l’AIC-Bénin.

