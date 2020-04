Le ministre salue l’engagement du personnel du CHUMEL

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, l’agent de santé testé positif du Covid-19 se porte bien. « Cela aurait été plus grave. Mais elle a été prise en charge très tôt et il n’y a pas de problème actuellement », a-t-il indiqué.

A l’en croire, les agents de santé étant appelés à être en contact avec énormément de personnes dans la population, ils peuvent facilement aggraver la chaîne de transmission et de propagation du Covid-19. « Il faut de l’engagement et de la détermination pour continuer le combat. Si nous baissons les bras nous mourrons d’autres choses que du m Covid-19 », a déclaré le professeur Hounkpatin.

Il a insisté également sur la décision du gouvernement de ne pas soigner les cas de Covid-19 dans les structures sanitaires. « Quand je prends l’exemple du CHUMEL, s’il n’avait pas eu rapidement ce dispositif pour tamponner le flux, ç’aurait été une cascade de décès maternels qu’on aurait pu avoir. Heureusement et très rapidement, le système sanitaire a été réorganisé pour y faire face. Il ne faudrait pas que ce genre de situation s’étende », souligne le ministre de la santé.

Pour lui, « il est indispensable de ne pas exposer le système sanitaire en amenant sciemment dans les structures sanitaires les cas de Covid-19 ». Il urge donc qu’un tri soit mis en place, de l’identification d’une salle d’isolement où les cas suspects doivent être rapidement réorientés avant d’être référés vers les structures de prise en charge identifiées.

Au sujet de la stigmatisation dont fait l’objet le personnel du CHUMEL dans son environnement quotidien, le ministre de la santé a lancé un appel à la population. D’après lui, « avoir un cas de COVID 19 à côté ne signifie pas forcément qu’on a été contaminé ; avoir un cas dans une structure, ne signifie pas que tout le monde est contaminé ».

« Je voudrais vraiment lancer un appel à toute la population pour que ceux qui sont exposés à la COVID-19 en général et en particulier le personnel du CHUMEL ne soit pas stigmatisé. Il en est de même pour les cliniques privées qui ont été touchées récemment. Il ne faudrait pas que ces structures fassent l’objet de stigmatisation. Je voudrais insister sur ces messages pour qu’ensemble nous puissions en serrant nos coudes en mettant en commun nos efforts venir à bout de cette pandémie », a affirmé le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

A.A.A

13 avril 2020 par ,