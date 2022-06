Bénin-Russie : le jubilé malgré la crise

Le Royaume-Uni célèbre, le ‘’jubilé de platine’’ de sa Reine. Le Bénin et la Fédération de Russie, célèbrent le ‘’jubilé de diamant’’ de leur coopération. D’un côté, 70 ans sur le trône, pour la Reine Elizabeth II. De l’autre, 60 ans de fructueuses relations, entre l’ex-Dahomey et la Russie des Tsars. L’ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, était lundi dernier, au cabinet du Président de l’Assemblée nationale. Au menu des échanges, la coopération entre les deux pays, démarrée en juin 1962, et qui fit tant de merveilles...Plus de 3000 étudiants béninois, ont bénéficié des bourses de l’ex-URSS, puis de la Fédération de Russie. Ils sont de nos jours, de hauts cadres de l’administration, selon le diplomate russe. Et pour ne pas gâcher la fête, le Président Vlavonou, n’a sans doute pas pris le risque, d’aborder avec son hôte, la situation en Ukraine. Diplomatiquement, ce ne serait pas ‘’correct’’. Alors, langue de bois, et langue de fer... Le Président en exercice de l’Union africaine lui, n’a pas voulu s’embarrasser, de circonvolutions diplomatiques. Macky Sall tient coûte que coûte, à aller « porter la voix de l’Afrique », dans ce conflit ukrainien, qui pénalise tant le continent africain. Oui, « la voix de l’Afrique », si tant est que l’Afrique a encore une voix, dans cette crise.... Le président sénégalais, sera reçu ce vendredi, par Vladimir Poutine, à Sotchi, au bord de la... mer Noire. Et là, il s’essayera à la roulette russe, face à l’homme fort du Kremlin. Il lui dira droit dans les yeux, que son « opération spéciale » en Ukraine, pourrait provoquer « un effondrement de 20 à 50%, des rendements de céréales en Afrique » Sera-t-il entendu ? Croisons les doigts. En attendant, chaque pays africain, se débrouille comme il peut, face à la crise. Le gouvernement béninois quant à lui, vient de prendre une nouvelle batterie de mesures. Histoire de contenir un tant soit peu, les spéculations et les divers trafics. Tout, sauf une mince affaire, alors que les perspectives, sont des plus inquiétantes. N’empêche, ‘’le jubilé de diamant’’ sera célébré le 4 juin prochain. Le champagne russe et la vodka, couleront à flots. Accompagnés de petits fours, à base de.... blé, importé de Russie. Ou peut-être de l’Ukraine, désormais occupée à 20%, par l’armée russe. Un toast sera porté, à l’excellence des relations, entre nos deux Etats. Et tant pis, si un ange passe, dans cette ambiance feutrée, avec sur ses ailes, cette phrase de Karl Marx : « l’histoire se répète toujours, au moins deux fois. La première fois comme une tragédie ; la seconde fois comme une farce »...Mais qui a dit que les Etats ont des amis ? A la santé de nos intérêts communs oui ! Tchin-tchin....

